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Amprius signe un accord avec CAMINUS pour la production de cellules ; le cours de l'action recule
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 15:58

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 octobre - ** L'action du fabricant de batteries Amprius Technologies AMPX.N recule de plus de 1 % à 9,55 dollars

** La société signe un accord avec le fabricant de batteries CAMINUS pour produire ses cellules de type "pouch" aux États-Unis

** Aux termes de cet accord, CAMINUS (anciennement EnPower) fabriquera les cellules "pouch" conçues par Amprius dans son usine d’Indianapolis, renforçant ainsi la capacité de production nationale pour les clients d’Amprius dans les secteurs de l’aéronautique, de la défense et des systèmes sans pilote

** Les conditions financières du contrat n’ont pas été divulguées

** Toutes les sociétés de courtage couvrant le titre sont optimistes; objectif de cours médian: 23 $ – données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations intrajournalières, le titre a progressé de 22% depuis le début de l’année

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