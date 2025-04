Amplitude Surgical: accord pour un rachat par Zydus information fournie par Cercle Finance • 28/04/2025 à 13:40









(CercleFinance.com) - Amplitude Surgical fait part de la signature par Zydus Lifesciences du contrat d'acquisition d'actions portant sur 75,4% du capital d'Amplitude, au prix de 6,25 euros par action, auprès de PAI Partners, d'Olivier Jallabert, ainsi que du management.



Avec les deux contrats déjà conclus le 11 mars avec deux actionnaires minoritaires, et sous réserve de la réalisation des conditions suspensives à laquelle ces transactions demeurent soumises, Zydus détiendra ainsi 85,6% du capital d'Amplitude.



La finalisation de cette acquisition de bloc est désormais attendue d'ici le troisième trimestre 2025. Une fois cette opération réalisée, Zydus prévoit de déposer une offre publique d'achat simplifiée obligatoire auprès de l'AMF.



Des engagements d'apport portant sur 4,7% du capital ayant été conclus avec d'autres actionnaires minoritaires, Zydus sera en mesure de détenir plus de 90% du capital et des droits de vote à l'issue de l'offre et donc de mettre en oeuvre un retrait obligatoire.





Valeurs associées AMPLITUDE SURG. 6,1000 EUR Euronext Paris +0,83%