Amplitech Group Inc devrait afficher une perte de 6 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Amplitech Group Inc AMPG.OQ AMPG.O devrait afficher une hausse de ses revenus trimestriels lorsqu'elle publiera ses résultats le 14 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Hauppauge New York devrait déclarer une augmentation de 74,1% de ses revenus à 4,4 millions de dollars contre 2,53 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Amplitech Group Inc est une perte de 6 cents par action.

* L'unique note d'analyste disponible sur les actions est "acheter".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Amplitech Group Inc est de 6,00 $, soit environ 45,2 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 3,29 $

12 août - Ce résumé a été généré par machine le 12 août à 20:57 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, veuillez contacter RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)