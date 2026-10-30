Amplifon chute après ses trimestriels, Jefferies s'inquiète du ralentissement

Le spécialiste mondial des solutions et services auditifs est sanctionné à la Bourse de Milan (-14,31%, à 11,20 euros) après la présentation de résultats du troisième trimestre inférieurs aux attentes.

Dans le détail, Amplifon a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 575 millions d'euros au troisième trimestre, en légère hausse de 0,2% à taux de change constants. L'apport des acquisitions, principalement réalisées en 2025, a atteint 0,5%, tandis que le programme de restructuration "Fit4Growth" a pesé à hauteur de -3,9%, reflétant la fermeture d'une trentaine de cliniques sur le trimestre, la fin d'un contrat de soins intégrés aux Etats-Unis et la cession d'activités dilutives au Royaume-Uni et en Inde.

Au niveau de la rentabilité, l'Ebitda ajusté a augmenté de 7%, à 114,8 millions d'euros, portant la marge à 20% ( 90 points de base). De son côté, l'Ebit ajusté a progressé de 21,9%, à 52,2 millions d'euros et le bénéfice net ajusté s'est envolé de 38,7%, à 26,6 millions d'euros, pour un résultat net publié de 9,4 millions d'euros (contre 6,3 millions d'euros un an plus tôt).

Enfin, la direction d'Amplifon a réitéré l'ensemble de ses objectifs pour l'exercice 2026, anticipant une croissance organique supérieure à 3% et une amélioration de la marge d'Ebitda ajusté de l'ordre de 100 points de base, tout en indiquant que les préparatifs en vue de l'intégration de GN Hearing avancent conformément au calendrier.

Jefferies un peu déçu

La banque d'investissement américaine estime que les résultats trimestriels dévoilés sont légèrement inférieurs aux attentes, tant en matière de croissance organique du chiffre d'affaires que d'Ebitda ajusté. Elle évoque également des signes de ralentissement séquentiel dans un contexte de bases de comparaison plus exigeantes.

Concernant les objectifs annuels, ils ont été confirmés, mais les analystes pensent que leur réalisation est loin d'être assurée. Ils reposent sur une croissance du marché supérieure à 3%, des gains de parts de marché, le levier opérationnel et les initiatives du programme "Fit4Growth".

Jefferies pense que les investisseurs vont attendre les commentaires des concurrents avant de se forger une opinion sur l'orientation du marché au quatrième trimestre.

Les analystes ont maintenu leur recommandation à conserver, assortie d'un objectif de cours de 12,50 euros.