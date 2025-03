Amplegest : "une guerre commerciale à grande échelle ne fait que des perdants"

(AOF) - "L'arrivée au pouvoir de Donald Trump en novembre a suscité de prime abord un sentiment d'optimisme chez les agents économiques américains, séduits par la perspective d'une politique pro croissance favorable aux Etats-Unis. Trois mois plus tard vient le temps des questions, voire des inquiétudes, face aux volte-face du nouveau président et à son imprévisibilité", constate Emmanuel Auboyneau, gérant associé chez Amplegest.

Depuis quelques semaines, on remarque une légère dégradation de plusieurs indicateurs économiques américains, notamment ceux relatifs à la confiance des agents économiques. La croissance semble même marquer le pas même s'il est difficile à ce stade de mesurer l'impact des forts aléas météorologiques récents (nombreuses tempêtes de neige) qui ont pu freiner provisoirement l'activité. Le PIB du quatrième trimestre s'affiche, à +2,3%, ce qui reste toutefois positif.

Les droits de douane, voici donc le nouveau point de tension chez les économistes et les investisseurs. S'ils sont appliqués de manière excessive, avec réplique des principaux partenaires, ils entraîneront une résurgence au moins provisoire de l'inflation et un effet négatif sur l'économie. Cela incitera la Réserve Fédérale à cesser son mouvement de baisse des taux. S'ils sont juste une arme de négociation et ne sont appliqués qu'à la marge et sur certains produits, l'effet sera bien moindre.

"Nous savons qu'une guerre commerciale à grande échelle ne fait que des perdants. Espérons, qu'au-delà des effets d'annonce souvent brutaux, la raison finira par l'emporter. Mais nous devons intégrer dans nos hypothèses et dans notre politique de gestion cette incertitude propre à la personne de Donald Trump", explique Emmanuel Auboyneau.

"Nous restons toutefois à ce jour sur un scénario de croissance résiliente aux Etats-Unis avec une inflation qui devrait rester un peu au-dessus de l'objectif de la Banque Centrale. La politique monétaire américaine sera désormais moins conciliante", précise le gérant associé.