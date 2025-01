Amplegest renforce ses équipes de gestion et commerciales

(AOF) - Amplegest renforce ses équipes avec l’arrivée d’Alexia de Roquefeuil en qualité de gérante du fonds Amplegest PME, et de Thomas Soussan, en tant que chargé des relations investisseurs institutionnels – France. Ils reporteront respectivement à Gilles Constantini, directeur général adjoint, et Jean-François Castellani directeur du développement asset management.

Alexia de Roquefeuil (36 ans) possède 14 années d'expérience sur les marchés actions, et plus spécifiquement sur les petites et moyennes capitalisations françaises et européennes. Elle a auparavant exercé en tant qu'equity portfolio manager chez Financière Arbevel depuis 2017, après avoir été analyste buy-side pendant 5 ans. Précédemment analyste chez Montbleu Finance et analyste sell-side chez Société de Bourse Gilbert Dupont (de 2011 à 2012).

Thomas Soussan (28 ans), a rejoint les équipes le 2 décembre 2024. Il a précédemment été responsable du développement chez Philippe Hottinguer Gestion de 2022 à 2024 et consultant investment management France & Switzerland chez Factset.

Au 31 décembre 2024, Amplegest gère 3,9 milliards d'euros d'encours pour le compte de ses clients.