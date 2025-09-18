Amplegest présente le fonds Amplegest Pricing Power World

(AOF) - Amplegest a annoncé le lancement de son nouveau fonds Amplegest Pricing Power World, qui vient compléter son expertise historique comprenant les fonds Amplegest Pricing Power et Amplegest Pricing Power US. Ce lancement s’inscrit dans la stratégie globale du gestionnaire d'actifs visant à porter l’ensemble de la gamme Pricing Power à 1,5 milliard d’euros d’encours sous gestion d’ici 2030.

La stratégie d'investissement du nouveau fonds est axée sur deux piliers de création de valeur. Amplegest cite la sélection de sociétés dotées d'un pouvoir de fixation des prix. Le fonds cible des entreprises sans contraintes géographiques capables de protéger leurs marges et leur croissance grâce à des avantages concurrentiels durables, tels qu'une marque forte, une avance technologique ou un savoir-faire différenciant.

Il cite également une gestion active et flexible des pondérations. Les décisions d'allocation sont prises en fonction de critères précis, tels que l'actualité sectorielle et les valorisations, afin d'optimiser la performance du portefeuille.

Le portefeuille vise à surperformer l'indice de référence Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return Index USD (exprimé en euros, dividendes réinvestis) sur une période de cinq ans.