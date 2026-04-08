Amplegest lance un cinquième fonds obligataire à échéance

Amplegest annonce le lancement d’Octo Rendement 2031, cinquième millésime de sa gamme de fonds obligataires à échéance, après Octo Rendement 2025, 2027, 2028 et 2029. Ce nouveau fonds, dont l'échéance est fixée au 31 décembre 2031, reprend le processus de gestion des autres fonds de la gamme. Le portefeuille diversifié est majoritairement composé d’obligations d’entreprises libellées en euro, avec une échéance cible fixée au 31 décembre 2031.

Le portefeuille comprend plus de 100 obligations. La construction repose sur une logique équipondérée, sans prise de pari spécifique sur un émetteur ou un secteur. Les obligations libellées en devises étrangères sont systématiquement couvertes du risque de change. Le fonds est principalement investi en obligations d’entreprises européennes sur le segment crossover, avec une notation moyenne de BB. Environ 10?% du fonds sera alloué à des obligations seniors et subordonnées émises exclusivement par des banques de réseau.

Dans les conditions de marché actuelles, Octo Rendement 2031 offre un rendement brut à maturité d’environ 5,50?%, avec une prime de valeur d’environ 110 points de base par rapport à la courbe de rendement BB sur une maturité équivalente. L’objectif du fonds est d’offrir, sur la part IC, une performance annualisée nette de frais supérieure de 1,45?% à celle de l’emprunt d'État allemand à échéance août 2031 (DBR 0% 08/02/2031), entre la date de création du fonds et le 31 décembre 2031.

L'Agefi