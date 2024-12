Amplegest et Octo AM se rapprochent un peu plus

Amplegest et Octo AM annoncent ce mardi 17 décembre leur « projet de rapprochement » dans les prochains mois. Concrètement, le groupe Cyrus, qui contrôle la totalité du capital d’Amplegest, montera à 100?% du capital d’Octo AM.

Amplegest a acquis Octo AM en 2015. À l’époque, la boutique de gestion obligataire comptait trois actionnaires minoritaires au capital, dont le fondateur Matthieu Bailly. Jusqu'à présent, Octo AM était détenu à 80?% par Cyrus, 15?% par Matthieu Bailly et 5?% par les deux autres associés d’Octo Finance, détaillait Marie Vandermarcq-Saltiel, présidente d’Amplegest, dans une interview à L’Agefi parue en novembre 2024.

« En combinant les compétences complémentaires et les ressources de chaque entité, le groupe sera en mesure de répondre encore mieux aux attentes des clients et de renforcer sa position sur le marché », justifie un communiqué. La nouvelle entité représentera 4,7 milliards d’euros d’encours sous gestion, grâce aux 950 millions d’euros d’Octo AM.

La marque Octo sera conservée

Suite à ce rapprochement, la marque commerciale Octo, sa gamme de fonds et ses équipes seront conservées, « Octo AM étant reconnue comme un acteur innovant et spécialisé dans l’obligataire value », précise un communiqué.

En termes de gouvernance, Matthieu Bailly, fondateur d’Octo AM, sera nommé directeur général adjoint d’Amplegest, responsable de la gestion obligataire. Il intégrera également le comité de direction d’Amplegest. Actuellement, Amplegest est présidé par Marie Vandermarcq-Saltiel et dirigé par Gilles Constantini.

Ce rapprochement semble logique. Interrogé sur le sujet par L’Agefi en novembre dernier, Marie Vandermarcq-Saltiel avait indiqué : « une intégration aurait bien sûr tout son sens et simplifierait les organigrammes et le fonctionnement, mais cela ne changerait ni les équipes, ni la gamme ».

Laurence Marchal