Amphenol prévoit des résultats trimestriels encourageants grâce à la demande en centres de données dédiés à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de composants électroniques Amphenol APH.N a annoncé mercredi des prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieures aux estimations de Wall Street, misant sur les dépenses des entreprises pour ses composants utilisés dans les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle. Les actions de la société, qui fournit des solutions d'interconnexion, de capteurs et d'antennes pour des marchés finaux tels que l'automobile, l'aérospatiale commerciale, la défense, l'industrie et les communications de données, ont bondi de 9,5 % dans les échanges avant l'ouverture.

* La demande pour les connecteurs et les systèmes de capteurs d'Amphenol a bondi alors que les entreprises technologiques développent de manière agressive les infrastructures de centres de données nécessaires pour prendre en charge les charges de travail liées à l'IA générative.

* La société a continué d'élargir son portefeuille technologique par le biais d'acquisitions, notamment l'achat , en janvier, de l'activité Connectivity and Cable Solutions de CommScope pour 10 ,5 milliards de dollars , ce qui a considérablement renforcé les capacités d'Amphenol en matière de produits de connectivité pour la fibre optique et les centres de données.

* Amphenol prévoit un chiffre d'affaires compris entre 8,1 et 8,2 milliards de dollars pour le trimestre se terminant le 30 juin, contre une estimation moyenne des analystes de 7,69 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* La société a déclaré un chiffre d'affaires de 7,62 milliards de dollars pour le trimestre clos le 31 mars, dépassant les estimations de 7,09 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté s'est établi à 1,06 dollar par action, dépassant les estimations de 94 cents.