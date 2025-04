Amoeba s'allie au pôle industriel chinois Oriental Beauty Valle

(AOF) - Amoeba (+2,41% à 1,02 euro) a signé un protocole d'accord (MoU) avec Metron Technology, filiale du groupe chinois Oriental Beauty Valley (groupe OBV), afin de parvenir à un accord portant d'une part sur l'homologation de son propre ingrédient cosmétique naturel en Chine, et d'autre part sur sa distribution commerciale sur le marché local dans un second temps. Cet accord "démontre une nouvelle fois tout l'intérêt de grands groupes mondiaux pour les solutions développées par Amoéba et leurs perspectives prometteuses", estime le groupe.

Implanté à Shanghai, Oriental Beauty Valley est un pôle industriel soutenu par les autorités chinoises dans le cadre de leur stratégie nationale de développement du secteur cosmétique.

