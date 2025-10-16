Amoéba obtient le feu vert pour commercialiser ses produits de biocontrôle aux USA
information fournie par Zonebourse 16/10/2025 à 19:05
Ces solutions, à base de Lysat de Willaertia magna C2c Maky, ciblent notamment les vignes, légumes, gazons et plantes ornementales, et sont efficaces contre des pathogènes majeurs comme le mildiou et l'oïdium.
L'autorisation couvre l'ensemble des États américains sauf la Californie, où la procédure est en cours. Une première campagne commerciale est prévue dès 2026, en partenariat avec Koppert, distributeur exclusif d'AXPERA sur plusieurs marchés.
Des essais terrain menés avec l'Université de Floride soutiennent la préparation du lancement. Selon Jean-François Doucet, directeur général, cette étape renforce la position d'Amoéba sur un marché américain stratégique et confirme le potentiel mondial de sa technologie.
Valeurs associées
|1,094 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
