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Amoéba lance une augmentation de capital
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 18:17

Amoéba a annoncé le renforcement de sa structure financière via le lancement d'une augmentation de capital par l'émission d'actions ordinaires nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription.

La société a reçu un engagement de souscription pour un total de 4 millions d'euros de la part de Vatel Capital. Le prix de souscription par action est de 0,75 euro, soit une décote de près de 20% par rapport à la moyenne des cours de l'action de la société pondérée par les volumes des cinq dernières séances.

La société explique qu'elle a souhaité sécuriser un financement significatif, dans une fenêtre de marché contrainte, exécutable rapidement et aligné avec ses besoins opérationnels.

Les fonds levés permettront à Amoéba d'accélérer la montée en puissance industrielle amorcée à travers des contrats avec des prestataires externes, de poursuivre l'accompagnement sur le plan marketing et commercial des développements engagés et de soutenir la stratégie de développement dans le domaine des cosmétiques.

En outre, Amoéba a annoncé un accord de financement avec Nice & Green permettant de reporter à 2029 la maturité de la dette obligataire et de disposer d'une flexibilité financière accrue.

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