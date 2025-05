Amoéba: la préparation du lancement commercial avance information fournie par Cercle Finance • 13/05/2025 à 12:28









(CercleFinance.com) - Amoéba s'inscrivait en baisse mardi à la Bourse de Paris en dépit de nouvelles encourageantes concernant le prochain lancement de sa solution de biocontrôle dans la protection des plantes.



La 'greentech' française, spécialisée dans les produits microbiologiques naturels basés sur les amibes, indique poursuivre avec le néerlandais Koppert la préparation du lancement commercial d'Axpera dans le cadre des discussions que les deux sociétés avaient initiées en décembre dernier.



Dans un communiqué, Amoéba évoque un contexte 'favorable' caractérisé par des discussions très constructives sur la dimension commerciale et les récentes autorisations, ce qui lui permet de finaliser actuellement la documentation contractuelle.



Pour mémoire, la société a obtenu en France une autorisation de mise sur le marché d'urgence phytosanitaire d'Axpera pour une durée de 120 jours, afin de lutter contre le mildiou de la vigne dès 2025.



Aux Pays-Bas, l'un des marchés de la culture sous serre les plus avancés et exigeants d'Europe, Amoéba a obtenu une autorisation exceptionnelle pour utiliser Axpera sur plusieurs cultures.



Amoéba, et Koppert disent avoir observé depuis plusieurs mois un vrai engouement autour de ce 'produit de rupture', expliquant avoir hâte de finaliser les termes contractuels afin d'aller à la rencontre des clients et de démarrer la phase commerciale.



En dépit de ces nouvelles encourageantes, l'action Amoéba lâchait plus de 13% mardi matin, les investisseurs profitant de cette actualité favorable pour encaisser quelques profits sur le titre, qui affichait à la clôture d'hier un gain de plus de 43% depuis le début de l'année.





