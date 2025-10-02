Amoéba fait le point sur son produit Axpera

(AOF) - Amoéba a dévoilé des résultats positifs d’une campagne de tests menée auprès de viticulteurs, dans le cadre de l’autorisation de mise sur le marché d’urgence pour 120 jours accordée par les autorités françaises au printemps 2025 pour lutter contre le mildiou. La greentech industrielle, spécialisée dans le développement de solutions microbiologiques naturelles basées sur l’exploitation brevetée d’amibes, a indiqué que dans tous les vignobles confrontés au mildiou et à l’oïdium, " les premiers retours des viticulteurs sont extrêmement positifs ".

Plusieurs d'entre eux envisagent déjà d'étendre l'utilisation d'Axpera à une surface plus importante dès 2026 ". Axpera est un biofongicide naturel à base de lysat d'amibes développé par la société Amoéba.

Cette dernière a également fait le point sur le parcours réglementaire de son produit. Aux États-Unis, le dossier d'homologation a pris du retard en raison des restrictions budgétaires et l'approbation pourrait désormais intervenir au premier trimestre 2026. En revanche, dans l'État de Californie, le calendrier s'accélère avec une évaluation toxicologique d'ores et déjà finalisée avec succès, ouvrant la perspective d'une autorisation dès 2026, plus tôt qu'anticipée initialement.

Au Brésil, après plusieurs étapes et des études complémentaires, la décision finale reviendra au ministère de l'Agriculture et pourrait intervenir dès la mi-2026.

Enfin, en Europe, la procédure d'autorisation a été initiée dans les neuf États membres ciblés dans un premier temps, avec la France comme pays rapporteur. L'ANSES a confirmé la recevabilité du dossier et conduit actuellement son évaluation. Ses conclusions sont attendues au plus tard au tout début de l'année 2026, conformément aux prévisions initiales.

AOF - EN SAVOIR PLUS