Amoéba et Syngenta s'unissent pour déployer un biofongicide céréalier en Europe

Le groupe de biotechnologie s'associe au géant suisse de la protection des cultures pour la commercialisation exclusive d'une solution innovante contre les maladies du blé.

Amoéba annonce la signature d'un accord exclusif de fourniture et de distribution avec Syngenta Crop Protection AG pour son fongicide de biocontrôle de nouvelle génération, AXP20. Cet accord couvre le marché des céréales, hors maïs, dans les 27 pays de l'Union européenne, au Royaume-Uni, en Ukraine et en Suisse.

Concrètement, ce produit conçu à partir d'un lysat d'amibe vise la septoriose et la rouille jaune, deux maladies affectant entre 9 et 12 millions d'hectares par an.

Rien qu'en Allemagne, la septoriose génère jusqu'à 1,5 MdEUR de pertes annuelles pour les agriculteurs. "La signature de cet accord avec Syngenta constitue une étape déterminante pour Amoéba", a souligné Jean-Marc Petat, directeur général de Green for Agro, la filiale de solutions biologiques du groupe.

Les premières homologations sont prévues au cours du 3e trimestre 2028 en vue d'une utilisation au printemps 2029. Pour l'année 2026, les deux partenaires prévoient plus de 70 essais au champ.

Le titre Amoéba a conclu la séance sur un gain de 0,16% mais affiche un repli de l'ordre de 40% depuis le début de l'année.