AMOEBA : AXPERA décroche le SIVAL d'Or : une nouvelle reconnaissance de l'efficacité de la solution de biocontrôle d'Amoéba

Chassieu (France), le 18 décembre 2025 – 18h00 - Amoéba (FR0011051598 - ALMIB ) , greentech industrielle spécialisée dans le développement de solutions microbiologiques naturelles basées sur l'exploitation brevetée d'amibes, annonce avoir remporté la médaille d'or du Concours SIVAL Innovation 2026 pour sa solution de biocontrôle AXPERA. La remise du prix aura lieu le mercredi 14 janvier 2026 à l'occasion d'une cérémonie organisée lors du salon à Angers.

Une nouvelle reconnaissance pour la solution unique à base du lysat d'amibe développée par Amoéba

Après l'obtention du Bernard Blum Gold Award en octobre dernier [1] , ce nouveau prix vient consacrer le caractère unique de la technologie développée par Amoéba , basée sur un large spectre d'efficacité contre les champignons parasites et la maîtrise de la production industrielle de lysat d'amibe pour un usage biofongicide. Il souligne également son efficacité reconnue à présent par les professionnels des filières végétales (vigne, cultures maraîchères, arboriculture, céréales, etc.) et confirme son fort potentiel commercial.

Décernés par le jury du Salon international des techniques de productions végétales (SIVAL), rendez-vous de référence des filières végétales au niveau européen et mondial, les prix du Concours SIVAL Innovation distinguent chaque année les innovations les plus marquantes pour l'ensemble des productions végétales.

Pour l'édition 2026, le jury a sélectionné et évalué 34 innovations, nominées dans 7 catégories différentes . Amoéba et sa solution AXPERA, présentées dans la catégorie « santé des plantes, sol et supports de cultures » , se sont démarquées par une approche scientifique pionnière ouvrant de nouvelles perspectives en matière de protection durable contre les maladies fongiques.

AXPERA démontre ainsi tout son potentiel pour apporter une alternative crédible et respectueuse de l'environnement aux professionnels. Elle a en particulier obtenu des résultats très prometteurs dans la lutte contre le mildiou de la vigne [2] , dans un contexte où l'usage du cuivre est de plus en plus restreint par le cadre réglementaire français.

Une innovation française disponible en 2026 sur vignes et cultures maraichères

La médaille d'or du SIVAL Innovation vient couronner plus de dix années de travaux scientifiques, réglementaires et agronomiques. Cette dynamique s'est accélérée en 2025 avec la signature d'un accord commercial stratégique avec Koppert, pour la vigne et les cultures maraîchères, et d'un protocole d'accord (MoU) avec Syngenta, pour les céréales et les cultures de plein champ.

En parallèle, Amoéba poursuit sa feuille de route réglementaire en France et à l'international. Aux États-Unis, la société a obtenu en octobre l'autorisation de l'US EPA (Environmental Protection Agency) pour la commercialisation de ses solutions de biocontrôle AXPERA NOA et AXPERA GREEN [3] . Celles-ci sont destinées aux cultures spécialisées à forte valeur ajoutée (vigne, tomates, cucurbitacées, légumes verts à feuilles, légumineuses, baies), aux gazons professionnels ainsi qu'aux plantes ornementales. En Europe, les décisions relatives aux demandes d'autorisation de mise sur le marché d'AXPERA dans neuf pays ciblés sont attendues début 2026 . Au Brésil, une décision est envisagée à l'horizon mi-2026.

« Après le Bernard Blum Award, cette nouvelle distinction de référence constitue une reconnaissance majeure pour nos équipes et nos partenaires. AXPERA a été conçue pour répondre aux besoins concrets des agriculteurs, viticulteurs, producteurs de légumes et demain arboriculteurs en quête de solutions durables et efficaces contre les maladies fongiques. Nous attendons avec impatience le feu vert des autorités d'homologation et sommes très fiers de répondre aux attentes des agriculteurs avec cette nouvelle référence mondiale du biocontrôle », conclut Jean-François Doucet, Directeur général d'Amoéba.

Créée en 2010, Amoéba est une greentech basée à Chassieu (Lyon, France) qui a pour ambition de devenir un acteur majeur du traitement du risque microbiologique à partir de l'exploitation brevetée d'amibes dans les secteurs de la protection des plantes et de la cosmétique.

Disposant d'un savoir-faire unique au monde protégé par de nombreux brevets, Amoéba est aujourd'hui la seule société capable d'exploiter à l'échelle industrielle tout le potentiel de l'amibe Willaertia et de la cultiver dans des volumes suffisants afin de proposer des solutions biologiques constituant une alternative viable aux produits chimiques largement utilisés aujourd'hui. Amoéba se concentre actuellement sur le marché mondial du biocontrôle pour la protection des plantes et sur le marché de la cosmétique. La commercialisation des produits phytosanitaires étant sujette à l'obtention des autorisations réglementaires locales, la Société amené les démarches réglementaires nécessaires et déposé les dossiers d'homologation en Europe et aux États-Unis. Concernant la substance active, elle a déjà obtenu en 2022 l'approbation aux USA et le rapport positif et définitif de l'EFSA en Europe. Les homologations du produit sont attendues dans les prochains mois.

Concernant l'application cosmétique, cette dernière ne nécessite pas d'approbation préalable d'une autorité compétente en Europe et aux États-Unis. L'ingrédient cosmétique est déjà inscrit sur la liste INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) ouvrant la voie à sa commercialisation dans le monde excepté en Chine où une homologation locale est requise.

Amoéba est une société cotée sur Euronext Growth (ALMIB). La Société est membre du réseau Bpifrance Excellence et est éligible au dispositif PEA-PME. Plus d'informations sur www.amoeba-nature.com

