Amneal Pharma gagne du terrain et s'apprête à rejoindre l'indice S&P SmallCap

28 janvier - ** Les actions d'Amneal Pharmaceuticals AMRX.O sont en hausse de 3,4 % à 14,30 $, alors qu'elles sont prêtes à rejoindre l'indice S&P SmallCap 600 .SPCY cette semaine

** AMRX, fabricant de médicaments génériques et spécialisés, remplacera TTM Technologies TTMI.O dans l'indice SPCY avant la cloche du vendredi 30 janvier, a déclaré S&P Dow Jones Indices mardi en fin de journée

** Le fabricant de circuits imprimés TTMI migre vers le S&P MidCap 400 .IDX pour remplacer Civitas Resources CIVI.N , qui est en cours d'acquisition par SM Energy SM.N .

** L'analyste Melissa Roberts de Stephens souligne dans une note qu'elle s'attend à ce que les fonds passifs aient besoin d'acheter ~22,9 millions d'actions AMRX, ce qui équivaut à 13 jours de demande d'achat implicite

** AMRX, basée à Bridgewater, New Jersey, a ~314,4 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 4 milliards de dollars

** Jusqu'à la clôture de mardi, les actions ont augmenté d'environ 60 % au cours de l'année écoulée

** Les 5 analystes évaluent l'action à "acheter"; PT médian de 15 $, selon les données de LSEG