AMN Amro: nomination d'une COO pour AAIS information fournie par Cercle Finance • 24/09/2024 à 10:13









(CercleFinance.com) - ABN Amro Investment Solutions (AAIS), la société de gestion d'actifs de la banque néerlandaise ABN Amro, annonce la nomination de Laurianne Melec au poste de chief operating officer (COO) et membre du comité exécutif.



Laurianne Melec possède plus de dix ans d'expérience au sein d'AAIS, y ayant occupé plusieurs postes clés directement rattachés au rôle de COO, dont celui de head of organization and innovation depuis septembre 2023.





Valeurs associées ABN AMRO DR 16,33 EUR Euronext Amsterdam +1,52%