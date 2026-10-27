Amkor en hausse grâce à l'amélioration de ses marges et à la croissance de son chiffre d'affaires dans le domaine de l'informatique basée sur l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
27 octobre - ** L'action d'Amkor AMKR.O , société spécialisée dans le conditionnement et les tests de semi-conducteurs, progresse de 2,8 % à 37,9 dollars en pré-ouverture
** La société affiche une marge brute de 18,3 % au troisième trimestre , contre 14,3 % il y a un an
** La société indique que les secteurs de l'informatique et de l'automobile et de l'industrie ont représenté respectivement 26 % et 22 % de son chiffre d'affaires, contre 19 % et 16 % il y a un an
** La société annonce un chiffre d’affaires de 1,99 milliard de dollars au troisième trimestre, en légère hausse par rapport aux 1,98 milliard de dollars enregistrés il y a un an
* Le 21 octobre, la société et Nvidia ont annoncé un partenariat stratégique de 1,3 milliard de dollars pour les infrastructures d'IA
** Six des treize courtiers attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, six « conserver » et un « vendre »; le cours cible médian s’établit à 64,26 dollars
** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse de 6,8 % depuis le début de l'année
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