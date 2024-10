Amiral Gestion double la taille de son équipe obligataire

Et de quatre. Après les recrutements d’Olivier Becker et de Fabien Labrousse début septembre , Amiral Gestion vient d’accueillir deux nouveaux gérants obligataires. Léo Abellard et Tony Lebon arrivent au sein de la société de gestion indépendante.

Léo Abellard vient d’Edmond de Rotschild AM, où il était gérant high yield depuis 2014. Avant cela, il travaillait chez Quilvest en tant qu’analyste crédit. De son côté, Tony Lebon évoluait dans l’équipe de gestion crédit de Sycomore Asset Management depuis 2021. Auparavant, il officiait chez Oddo BHF comme spécialiste des obligations convertibles et du high yield.

L’équipe obligataire d’Amiral Gestion, désormais composée de quatre personnes, va gérer les fonds Sextant Bond Picking et Sextant 2027, ainsi que la poche obligataire du fonds diversifié Sextant Grand Large, ce qui représente un encours d’environ 350-400 millions d’euros, sur les 3,8 milliards d’euros d’actifs du gestionnaire au 30 juin 2024. Elle va aussi développer l’offre avec de nouveaux fonds, notamment sur le high yield. Avec cette équipe, Amiral Gestion, historiquement plus connu sur les actions, veut affirmer ses ambitions dans l’obligataire.

Le premier fonds obligataire d’Amiral Gestion, Sextant Bond Picking, avait été lancé en 2017. Le fonds daté Sextant 2027 a quant à lui vu le jour en 2022.

Laurence Marchal