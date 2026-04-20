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Amiral Gestion dépasse les 5% des votes de Derichebourg
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 17:00

Dans un avis adressé à l'AMF, Amiral Gestion, agissant pour le compte de fonds, a déclaré avoir franchi en hausse, le 16 avril, le seuil de 5% des droits de vote de Derichebourg, au résultat d'une acquisition d'actions sur le marché.

La société de gestion a précisé détenir, pour le compte desdits fonds, 11 495 711 actions Derichebourg représentant autant de droits de vote, soit 7,22% du capital et 5,06% des droits de vote de ce prestataire de services environnementaux.

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