Amine Benghabrit prend du galon chez AllianzGI

Amine Benghabrit, actuellement directeur général d’Allianz Global Investors en France, devient également directeur de la distribution au Benelux.

Jusqu’ici chargé des activités de distribution en France, il sera également responsable de développer celles en Belgique, Luxembourg et Pays-Bas, en étroite collaboration avec les équipes locales. Il aura ainsi 20 personnes sous sa responsabilité. Amine Benghabrit devra superviser le développement des produits, approfondir les synergies entre les équipes et mettre en œuvre les projets de croissance à long terme. Jusqu’à présent, le wholesale Benelux était assuré par Erick Van de Weele, qui a quitté la société. Dans cette région, AllianzGI dispose de bureaux à Rotterdam, Bruxelles et Luxembourg.

Amine Benghabrit a rejoint AllianzGI en 2000. Après avoir occupé plusieurs postes couvrant différents segments de clients en France et au Luxembourg, il a été successivement nommé directeur commercial institutionnels, puis directeur commercial entreprises. Il a été nommé directeur de la distribution France en 2012 et directeur général France en 2016.

Laurence Marchal