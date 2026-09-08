Amgen victime par ricochet de l'échec de Novartis

Amgen chute lourdement à Wall Street (-9,36%, à 396,08 dollars) pénalisé par l'échec d'une étude de phase III de son concurrent Novartis, qui fait craindre le même sort à plusieurs produits en cours de développement de la concurrence comme Eli Lilly (-1,42%, à 1 132,99 dollars) ou Silence Therapeutics (-3,74%, à 14,04 dollars).

Vendredi soir, Novartis a annoncé que l'étude de phase III, portant sur les événements cardiovasculaires n'avait pas atteint son critère principal d'évaluation, qui était une réduction du risque d'événements cardiovasculaires grâce à son produit le Pelacarsen, par rapport au placebo.

Le laboratoire suisse avait également indiqué que les résultats avaient apporté des nouvelles importantes sur la réduction de Lp(a) (la lipoprotéine a) et les événements cardiovasculaires.

Les analystes d'Oddo BHF relevaient que cette étude montrait que la baisse du biomarqueur ne permet pas de diminuer le risque, mettant ainsi en avant les risques pour les autres laboratoires développant le même type de produits et qui pourraient connaître le même échec que Novartis. Outre Amgen, le broker citait notamment Eli Lilly ou encore Silence Therapeutics.

Le sentiment est le même pour All Invest Securities qui a toutefois tempéré en indiquant que "l'échec fragilise également l'ensemble de la classe Lp(a), mais ne permet pas encore de l'invalider". Les produits concurrents de Novartis, notamment celui d'Amgen ou d'Eli Lilly, pourraient produire un abaissement plus profond et plus durable.

Enfin, dans la même veine qu'All Invest Securities, UBS révèle que l'Olpasiran d'Amgen pourrait encore atteindre une significativité statistique avec une réduction d'environ 15% des événements cardiovasculaires. Amgen dispose d'un atout par rapport à Novartis, c'est que le laboratoire américain mène son étude sur un sous-groupe affichant un taux de Lp(a) légèrement plus élevé que la population globale du Suisse.

Même si All Invest Securities et UBS se montrent moins pessimistes qu'Oddo BHF, les investisseurs se délestent massivement du titre Amgen ce mardi.