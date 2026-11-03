Amgen revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour 2026 ; le cours de l'action recule

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(Actualités)

3 novembre - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Amgen AMGN.O recule de 2,2 % à 455,60 dollars en séance prolongée

** Le chiffre d'affaires trimestriel du médicament contre l'ostéoporose Prolia a chuté de 45 % à 632 millions de dollars, manquant les estimations des analystes qui tablaient sur 697 millions de dollars – données LSEG

** Le chiffre d'affaires de Tepezza, médicament contre la maladie oculaire thyroïdienne, a reculé de 6 % à 526 millions de dollars au troisième trimestre, en deçà des estimations de 569,5 millions de dollars

** Les ventes du troisième trimestre de Tavneos , un médicament destiné au traitement des maladies rares, ont également baissé de 2 % pour s’établir à 105 millions de dollars

** La société relève ses prévisions de bénéfice annuel ajusté pour 2026 à une fourchette comprise entre 22,90 et 23,70 dollars par action, contre une fourchette précédente de 22,30 à 23,50 dollars par action

** La société relève ses prévisions de chiffre d'affaires annuel à une fourchette comprise entre 38,9 milliards et 39,7 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 38,2 milliards à 39,4 milliards de dollars

** Affiche un chiffre d'affaires total de 10,4 milliards de dollars au troisième trimestre , supérieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 10,1 milliards de dollars

** Annonce un bénéfice par action ajusté de 6,45 dollars pour le trimestre, contre des estimations de 5,79 dollars

** Selon Guggenheim, la hausse du chiffre d’affaires s’explique par les ventes plus soutenues d’Uplizna, d’Imdelltra et d’Enbrel, partiellement compensées par le recul des ventes de Tepezza et de Prolia

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 40,9 % depuis le début de l'année