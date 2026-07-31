Amgen révèle une fuite de données et indique que des informations sur des patients ont été volées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions aux paragraphes 2 et 3)

Le laboratoire pharmaceutique Amgen

AMGN.O a déclaré vendredi que des pirates informatiques avaient dérobé des données de l'entreprise et des informations médicales sur des patients à la suite d'une faille de cybersécurité touchant des systèmes de stockage dans le cloud gérés par des prestataires tiers.

Le 29 juillet, Amgen a estimé que l'incident était significatif, sur la base de son évaluation du nombre de fichiers apparemment concernés et de la possibilité que les informations contenues dans ces fichiers soient sensibles, a-t-elle indiqué dans un communiqué réglementaire.

La société a activé son plan d’intervention en matière de cybersécurité, mis en place des mesures de confinement et fait appel à des experts en criminalistique indépendants pour mener l’enquête.