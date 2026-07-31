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Amgen révèle une fuite de données concernant les informations médicales de patients
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 23:35
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des informations contextuelles tout au long du texte)

Le laboratoire pharmaceutique Amgen

AMGN.O a déclaré vendredi que des pirates informatiques avaient dérobé des données de l'entreprise et des informations médicales sur des patients lors d'un incident de cybersécurité impliquant des systèmes de stockage dans le cloud gérés par des prestataires tiers, devenant ainsi la dernière entreprise du secteur de la santé à révéler une violation de données.

Le 29 juillet, Amgen a estimé que l’incident était significatif, sur la base de son évaluation du nombre de fichiers apparemment concernés et de la possibilité que les informations contenues dans ces fichiers soient sensibles, a-t-elle indiqué dans un document réglementaire.

Le secteur de la santé est confronté à une recrudescence des cyberattaques , parmi les entreprises récemment touchées figurant notamment Abbott Laboratories ABT.N , Clover Health

CLOV.O , Stryker SYK.N , Medtronic MDT.N , Novo Nordisk

NOVOb.CO et West Pharmaceutical Services WST.N .

Amgen a activé son plan d’intervention en matière de cybersécurité, mis en place des mesures de confinement et fait appel à des experts en criminalistique indépendants pour mener l’enquête.

L’entreprise a indiqué qu’elle évaluait si et/ou dans quelle mesure des données relatives aux patients, des informations commerciales confidentielles, des éléments de propriété intellectuelle, des données de recherche et développement ou d’autres informations avaient pu être consultées ou volées.

À ce jour, elle a indiqué n’avoir constaté aucun impact sur ses produits, ses opérations de fabrication, ses systèmes de reporting financier ou sa capacité à répondre aux besoins des patients.

Cet incident survient alors qu’Amgen fait l’objet d’une surveillance accrue concernant son médicament contre les maladies rares, le Tavneos, après qu’une importante revue médicale a rétracté une étude clé étayant le traitement et que les autorités de régulation aux États-Unis et en Europe ont cherché à le retirer du marché.

Amgen a déclaré prendre très au sérieux son obligation de protéger la vie privée des patients et la sécurité des données, et qu’elle évaluait encore les notifications réglementaires et juridiques requises; elle s’engage à informer les parties concernées, y compris les patients, en fonction de ses conclusions.

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ABBOTT LABORATOR
105,740 USD NYSE +0,11%
AMGEN
385,1600 USD NASDAQ -0,64%
CLOVER HEALTH INV.
4,1700 USD NASDAQ -3,92%
MEDTRONIC
85,405 USD NYSE -0,37%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
STRYKER
325,700 USD NYSE -6,43%
WEST PHARMACEUTI
340,920 USD NYSE +0,43%
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