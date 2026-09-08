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Amgen recule après un revers dans l'essai clinique de Novartis et la révision à la baisse de la note par BMO
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 12:12
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

8 septembre - ** L'action Amgen AMGN.O recule de 5,05% à 415,15 dollars en pré-ouverture

** Le médicament anti-cholestérol de Novartis NOVN.S a échoué lors d'une étude très attendue, ce qui suscite des inquiétudes concernant l'olpasiran, le médicament anti-cholestérol expérimental d'Amgen

** Les analystes de J.P. Morgan estiment que les résultats de l'étude sur le pelacarsen de Novartis réduisent les attentes concernant l'olpasiran d'Amgen, alors que les données de phase avancée sont attendues fin 2027 ou début 2028

** La société de courtage se dit moins convaincue que ces résultats soient suffisamment significatifs sur le plan clinique pour se traduire par une opportunité commerciale importante, même si l’olpasiran parvient à afficher des résultats plus probants que le pelacarsen

** L'action de NewAmsterdam Pharma NAMS.O , qui développe également un médicament concurrent contre le cholestérol appelé obicetrapib, a chuté de plus de 10% avant l'ouverture de la Bourse

** Par ailleurs, BMO Capital Markets a abaissé la note d’Amgen à "Market Perform" (en ligne avec le marché), tout en maintenant son objectif de cours à 450 dollars

** L'analyse indique qu'Amgen reste confrontée à d'importantes pressions liées à la perte d'exclusivité et précise qu'il faudrait davantage de clarté sur le profil concurrentiel de son médicament expérimental amaigrissant, le MariTide

** À la clôture d'hier, l'action AMGN affichait une hausse de 33,5% depuis le début de l'année

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NEWAMST PH CO
25,4000 USD NASDAQ -1,74%
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114,240 CHF Swiss EBS Stocks -8,94%
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