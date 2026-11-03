Amgen publie des résultats du troisième trimestre supérieurs aux prévisions, mais son cours de Bourse recule

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* Le bénéfice par action ajusté progresse de 14 % pour s'établir à 6,45 dollars

* Les prévisions de BPA pour 2026 sont revues à la hausse, entre 22,90 $ et 23,70 $, pour un chiffre d'affaires compris entre 38,9 milliards et 39,7 milliards de dollars

(Ajout d'un paragraphe sur le cours de l'action au paragraphe 2 et d'un commentaire d'analyste au paragraphe 8)

par Deena Beasley

Amgen AMGN.O a annoncé mardi que son chiffre d’affaires du troisième trimestre avait progressé de 8 %, porté par le médicament contre le cholestérol Repatha, ainsi que par les nouveaux traitements Imdelltra contre le cancer du poumon et Uplizna pour les maladies rares, alors que la société poursuit le développement de son médicament expérimental très médiatisé destiné à la perte de poids, MariTide .

Cependant, les ventes de certains médicaments plus anciens ont fortement chuté et l’action de la société, qui avait reculé de près de 1 % en séance régulière, a perdu plus de 2 % après la clôture, s’établissant à 450 dollars.

Le chiffre d’affaires trimestriel du médicament contre l’ostéoporose Prolia a chuté de 45 % pour s’établir à 632 millions de dollars, manquant ainsi les 697 millions de dollars prévus par les analystes, l’expiration des brevets ayant entraîné une concurrence accrue.

Le bénéfice ajusté du laboratoire pharmaceutique californien a progressé de 14 % par rapport à l’année précédente, à 6,45 dollars par action, dépassant largement les prévisions des analystes qui tablaient sur 5,79 dollars, selon les données de LSEG.

Le chiffre d’affaires trimestriel de 10,4 milliards de dollars a dépassé l’estimation moyenne de Wall Street, qui s’élevait à 10,1 milliards de dollars.

Amgen a revu à la hausse ses prévisions pour l’ensemble de l’année, tablant désormais sur un bénéfice ajusté compris entre 22,90 et 23,70 dollars par action, pour un chiffre d’affaires de 38,9 à 39,7 milliards de dollars. La société avait auparavant prévu pour 2026 un bénéfice par action compris entre 22,30 et 23,50 dollars, pour un chiffre d’affaires de 38,2 à 39,4 milliards de dollars.

Les analystes tablent sur un BPA ajusté de 23,02 dollars pour 2026, pour un chiffre d’affaires de 38,9 milliards de dollars.

La révision à la hausse des prévisions annuelles d’Amgen « renforce la confiance dans la mise en œuvre commerciale, mais le multiple prévisionnel dépend de plus en plus de la concrétisation du pipeline », a déclaré Geoffrey Meacham, analyste chez Citi, dans une note de recherche. Il a également indiqué que les investisseurs resteraient prudents en attendant des données prometteuses concernant MariTide et d’autres actifs clés du pipeline.

Les premiers résultats de la vaste série d’essais de phase III menés par Amgen sur MariTide ne sont pas attendus avant l’année prochaine, alors que la société cherche à percer sur le marché de la perte de poids, dont certains analystes prévoient qu’il pourrait représenter 150 milliards de dollars par an au cours de la prochaine décennie.

Ce médicament, qui se présente sous forme d’injection administrée aussi peu que quatre fois par an, est actuellement testé pour le traitement de l’obésité et des pathologies associées, notamment l’apnée du sommeil et les maladies cardiaques.

« La solidité de notre portefeuille commercial, combinée à d’importantes avancées cliniques et à un portefeuille de produits prometteurs en phase avancée, renforce notre confiance dans la capacité d’Amgen à générer une croissance durable jusqu’à la prochaine décennie », a déclaré le directeur général Robert Bradway dans un communiqué.

Les ventes de Repatha ont progressé de 37 % au cours du trimestre pour atteindre 1,09 milliard de dollars, dépassant légèrement les prévisions des analystes qui tablaient sur 1,04 milliard de dollars. Repatha, un médicament ciblant la PCSK9 administré par injection une fois par mois ou toutes les deux semaines, fait face à une nouvelle concurrence de la part de Lipfendra , un comprimé quotidien de Merck MRK.N .

Les ventes d’Uplizna ont bondi de 191 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 451 millions de dollars, tandis que celles d’Imdelltra ont augmenté de 128 %, à 406 millions de dollars.

Les ventes trimestrielles de Tavneos , autorisé pour le traitement d’une maladie auto-immune rare, ont reculé de 2 % pour s’établir à 105 millions de dollars.

Amgen a déclaré poursuivre ses échanges avec la Food and Drug Administration (FDA) américaine, qui avait proposé en avril le retrait du médicament, invoquant un manque d’efficacité prouvée et des inquiétudes quant à l’intégrité des données cliniques. La société a indiqué qu’elle estimait que le Tavneos présentait un profil bénéfice-risque favorable.