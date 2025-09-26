 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Amgen investit 650 MUSD pour renforcer sa production aux États-Unis
information fournie par Zonebourse 26/09/2025 à 16:50

Amgen annonce un plan d'expansion de 650 MUSD visant à accroître la production de sa filiale de bioproduction à Juncos, Porto Rico, et à intégrer de nouvelles technologies avancées dans ses procédés. L'investissement devrait générer près de 750 emplois, incluant des postes de construction et de production hautement qualifiés.

Le PDG Robert Bradway souligne que cette initiative renforce la résilience de la chaîne d'approvisionnement mondiale et la capacité à livrer des médicaments innovants. Les autorités locales rappellent l'importance stratégique de Porto Rico dans l'écosystème biopharmaceutique américain et saluent l'engagement durable d'Amgen.

Depuis 2017, Amgen a investi plus de 40 MdUSD dans la R&D et la production aux États-Unis. Ce projet s'ajoute à des extensions récentes, dont 600 MUSD en Californie, 900 MUSD dans l'Ohio et 1 MdUSD en Caroline du Nord.

