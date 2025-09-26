Amgen investit 650 MUSD pour renforcer sa production aux États-Unis
information fournie par Zonebourse 26/09/2025 à 16:50
Le PDG Robert Bradway souligne que cette initiative renforce la résilience de la chaîne d'approvisionnement mondiale et la capacité à livrer des médicaments innovants. Les autorités locales rappellent l'importance stratégique de Porto Rico dans l'écosystème biopharmaceutique américain et saluent l'engagement durable d'Amgen.
Depuis 2017, Amgen a investi plus de 40 MdUSD dans la R&D et la production aux États-Unis. Ce projet s'ajoute à des extensions récentes, dont 600 MUSD en Californie, 900 MUSD dans l'Ohio et 1 MdUSD en Caroline du Nord.
Valeurs associées
|270,5400 USD
|NASDAQ
|-0,24%
A lire aussi
-
par Bertrand De Meyer Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi malgré une nouvelle salve de droits de douane imposés par Donald Trump, notamment dans le secteur pharmaceutique. À Paris, le CAC 40 a progressé de 0,89% à 7.864,75 points, tandis que ... Lire la suite
-
(AOF) - Atos (-4,81% à 48,93 euros) Atos a signé une deuxième séance de suite dans le rouge alors que le titre grimpe de plus de 90% depuis le début de l'année. Mercredi, Atos a annoncé avoir remporté un important contrat de cybersécurité auprès de la Commission ... Lire la suite
-
Au programme de ce numéro : immersion dans l’univers unique du Wu-Tang Clan avec un documentaire événement et une rencontre exclusive avec RZA. Focus aussi sur la Biennale Photoclimat, qui sensibilise au réchauffement climatique à travers la photographie. Et enfin, ... Lire la suite
-
"J'espère qu'il y en aura d'autres": Donald Trump a maintenu vendredi la pression sur son ministère de la Justice au lendemain de l'inculpation de l'ancien directeur du FBI James Comey, qu'il avait réclamée publiquement, appelant à d'autres poursuites contre ses ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer