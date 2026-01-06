Amgen en vert après l'acquisition de Dark Blue Therapeutics pour 840 millions de dollars
information fournie par Zonebourse 06/01/2026 à 15:40
Amgen a officialisé le rachat de la société britannique Dark Blue Therapeutics dans le cadre d'une transaction pouvant atteindre 840 millions de dollars.
Cette acquisition permet à Amgen de mettre la main sur un candidat-médicament de type "dégradeur de protéines", une petite molécule conçue pour cibler et détruire les protéines MLLT1/3, responsables de la prolifération de certains types de leucémie myéloïde aiguë.
Jay Bradner, vice-président exécutif de la recherche et du développement chez Amgen, a souligné "le besoin urgent de nouveaux mécanismes capables de changer la trajectoire de cette maladie".
Les données précliniques indiquent une activité anticancéreuse prometteuse et une différenciation mécanique par rapport aux traitements actuels, offrant un potentiel en monothérapie ou en combinaison pour surmonter les résistances thérapeutiques.
Cette opération s'inscrit dans la stratégie d'Amgen consistant à investir précocement dans des cibles thérapeutiques inédites pour renforcer sa division d'oncologie primaire.
Le titre Amgen gagne actuellement 0,6% à New York alors que les portes de Wall Street viennent tout juste d'ouvrir.
Valeurs associées
|323,1000 USD
|NASDAQ
|+0,74%
A lire aussi
-
Nigeria : l'armée de l'air se basera sur des vols de reconnaissance américains pour bombarder les jihadistes
L'armée de l'air nigériane se basera sur des renseignements fournis par des vols de reconnaissance américains pour mener ses propres frappes dans sa lutte contre les jihadistes, après les récents bombardements américains dans le nord-ouest, a déclaré mardi à l'AFP ... Lire la suite
-
Delcy Rodriguez a entamé officiellement mardi son mandat de présidente par intérim du Venezuela, sous pression de Donald Trump qui l'avait menacée, si elle ne se pliait pas aux exigences américaines autour d'un accès aux importantes réserves pétrolières du pays. ... Lire la suite
-
"2026 va être dur" : les Cubains, déjà touchés par une grave crise économique, anticipent des jours encore plus difficiles après la chute du président Nicolas Maduro au Venezuela, proche allié de La Havane et jusque-là son principal fournisseur de pétrole. "Comme ... Lire la suite
-
La Bourse de New York évolue en hausse mardi, accueillant avec un optimisme prudent des nouvelles sur le front technologique, notamment du géant des semi-conducteurs et première capitalisation mondiale Nvidia . Au lendemain d'un record en clôture, le Dow Jones ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer