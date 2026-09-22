Amgen en hausse après que son médicament contre les maladies auto-immunes a atteint l'objectif de son essai clinique de phase avancée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
22 septembre - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Amgen AMGN.O progresse de 2,4 % à 402,69 dollars
** La société indique que son médicament expérimental, le dazodalibep, destiné au traitement de la maladie de Sjögren, a atteint l'objectif principal consistant à réduire l'activité de la maladie lors d'un essai clinique de phase avancée
** La maladie de Sjögren est une affection auto-immune qui provoque une sécheresse des yeux, de la bouche et d’autres parties du corps, ainsi que de la fatigue et des douleurs chroniques
** Le médicament a montré une amélioration statistiquement significative et cliniquement pertinente à la 48e semaine; la plupart des effets indésirables étaient légers à modérés
** La société prévoit de présenter les résultats détaillés lors d'un prochain congrès médical
** Compte tenu de l'évolution du titre lors de cette séance, AMGN affiche une hausse de 23,1 % depuis le début de l'année
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