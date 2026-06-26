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Amgen en hausse après que l'EMA a recommandé le retrait de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament destiné au traitement d'une maladie rare
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 13:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 juin - ** Les actions du laboratoire pharmaceutique Amgen

AMGN.O progressent de 1,2% à 357,2 dollars avant l'ouverture du marché

** L'Agence européenne des médicaments a recommandé le retrait de l'autorisation de mise sur le marché du Tavneos, un médicament d'Amgen destiné au traitement d'une maladie auto-immune rare, invoquant l'absence de bénéfices supérieurs aux risques

** En avril, le Centre d’évaluation et de recherche sur les médicaments de la FDA américaine avait proposé de retirer l’autorisation de mise sur le marché du Tavneos, après avoir identifié 76 cas de lésions hépatiques d’origine médicamenteuse pour lesquels des éléments suggéraient un lien de causalité avec le médicament

** Tavneos est utilisé dans le traitement de la vascularite associée aux auto-anticorps anti-cytoplasme des neutrophiles, un groupe rare de maladies auto-immunes provoquant une inflammation des vaisseaux sanguins de petit à moyen calibre

** En mai, environ 20 décès liés à une insuffisance hépatique grave ont été signalés au Japon chez des patients traités par Tavneos, selon un avis de sécurité publié par le partenaire Kissei Pharmaceutical 4547.T

** Plus tôt cette année, la FDA avait demandé à Amgen de retirer volontairement le médicament du marché américain, mais la société a refusé

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 7,8% depuis le début de l'année

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