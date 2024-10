Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Amgen: augmentation de 13% du BPA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 31/10/2024 à 11:57









(CercleFinance.com) - Amgen a publié mercredi soir, au titre du troisième trimestre 2024, un BPA ajusté en augmentation de 13% à 5,58 dollars, avec une marge d'exploitation non-GAAP en recul de 2,4 points à 49,6% mais des revenus en croissance de 23% à 8,5 milliards.



Ses ventes de produits ont augmenté de 24%, avec une croissance des volumes de 29% mais une baisse de 2% des prix nets. En excluant Horizon Therapeutics, elles se sont accrues de 8%, soutenues par une croissance des volumes de 12%.



Pour l'ensemble de l'année 2024, le groupe de santé s'attend désormais à un BPA ajusté (non GAAP) entre 19,20 et 20 dollars (et non plus de 19,10 à 20,10 dollars) et à des revenus entre 33 et 33,8 milliards de dollars (et non plus de 32,8 à 33,8 milliards).





