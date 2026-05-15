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AMG Critical Materials mise 56 millions de dollars pour le rachat de Zinnwald Lithium
information fournie par Zonebourse 15/05/2026 à 10:06

AMG Critical Materials N.V. est parvenu à un accord pour acquérir les 71% restants du capital de Zinnwald Lithium Plc (producteur britannique d'hydroxyde de lithium pour batteries) pour un montant d'environ 56 millions de dollars. Le financement de cette opération est assuré à parts égales (50/50) par des liquidités et par l'émission de nouvelles actions AMG. Le fabricant néerlandais de métaux de spécialités détient une participation dans Zinnwald Lithium et dispose d'un représentant au sein de son conseil d'administration depuis 2023.

Le projet Zinnwald Lithium est une mine multi-produits contenant des métaux tels que le lithium, le potassium et l'étain.

L'acquisition de l'une des principales réserves de lithium en Europe représente une étape stratégique majeure pour AMG dans la consolidation de l'industrie des minéraux critiques sur le continent.

Cette opération accroît considérablement la base de ressources du groupe néerlandais et intervient à un moment charnière pour décider des modalités de développement de cette ressource mondiale.

La clôture de cette transaction est prévue pour le troisième trimestre de cette année.

En attendant, le plan de gestion de trésorerie actuel de Zinnwald Lithium prévoit la poursuite de travaux d'essais et d'études limités afin de maintenir les permis et l'état d'avancement du projet.

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