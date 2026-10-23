AmEx relève son objectif de bénéfice grâce aux dépenses de sa clientèle aisée

Une carte de crédit devant le logo American Express

American Express (AmEx) a relevé vendredi son ‌objectif de bénéfice pour 2026 après avoir publié de solides résultats au troisième ​trimestre de son exercice, tirés, une fois de plus, par les dépenses des clients fortunés.

En ciblant les consommateurs disposant d’une excellente solvabilité et d’un revenu disponible plus ​élevé, le géant des cartes de crédit s’est forgé un rempart autour de son activité afin de se ​prémunir contre les ralentissements économiques généraux et ⁠l’incertitude.

Le chiffre d’affaires facturé, qui mesure le total des dépenses effectuées avec ‌toutes les cartes émises, a augmenté de 8% au troisième trimestre pour atteindre 454 milliards de dollars (405,61 milliards d'euros). Le chiffre d’affaires ​a grimpé de 9% pour ‌s’établir à 20,1 milliards de dollars.

"La dynamique commerciale se poursuit, ⁠avec des résultats solides en termes de chiffre d’affaires, de nouvelles acquisitions et de fidélisation des titulaires de cartes, ainsi qu’une excellente qualité de crédit", a déclaré ⁠Stephen Squeri, directeur ‌général d’AmEx, dans un communiqué.

Le groupe prévoit désormais un bénéfice annuel ⁠compris entre 18,30 et 18,60 dollars par action, contre une fourchette antérieure comprise ‌entre 17,30 et 17,90 dollars. Le bénéfice ajusté d’AmEx a atteint ⁠4,68 dollars par action au cours du trimestre clos le ⁠30 septembre, contre 4,14 ‌dollars un an plus tôt.

Le bénéfice ajusté d’AmEx a atteint 4,68 dollars par action ​au cours du trimestre clos le ‌30 septembre, contre 4,14 dollars un an plus tôt.

Bien que ces résultats ne constituent pas un indicateur exhaustif ​de la santé des consommateurs, ils offrent un aperçu précoce des habitudes de consommation des plus aisés, donnant ainsi aux investisseurs un éclairage sur ⁠les tendances en matière de dépenses discrétionnaires.

AmEx a constitué un milliard de dollars de provisions consolidées pour pertes sur créances au cours du trimestre, contre 1,3 milliard de dollars à la même période de l’année précédente.

Le titre du groupe prenait environ 1% dans les échanges avant-Bourse.

(Rédigé par Manya Saini à Bangalore; version française Etienne Breban, ​édité par Augustin Turpin)