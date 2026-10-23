Sika freiné sur neuf mois par la faiblesse du bâtiment en Chine

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le groupe suisse de chimie Sika, spécialisé dans les matériaux de construction, a publié vendredi des chiffres en hausse sur neuf mois, freinés toutefois par la "faiblesse persistante" du bâtiment en Chine dans l'immobilier résidentiel.

Pour la période allant de janvier à septembre, le groupe a fait état d'une hausse de 1,9 % de son bénéfice net par rapport à la même période un an plus tôt, à 887,8 millions de francs suisses (963,4 millions d'euros), en deçà néanmoins des attentes. Les analystes interrogés par l'agence suisse AWP l'attendaient en moyenne à 891 millions de francs.

Son chiffre d'affaires a toutefois légèrement dépassé leurs prévisions, en hausse de 1,6 %, à 8,7 milliards de francs suisses (contre 8,6 milliards attendus par les analystes), sous l'effet notamment de la demande pour la construction "de centres de données" et "d'infrastructures énergétiques", a indiqué le groupe dans un communiqué.

DEJA A 11H04 GMT, le titre de Sika cédait 1,19 %, à 182,30 francs suisses, alors que le SMI, l'indice de référence de la Bourse suisse, perdait 0,52 %.

"La Chine est restée un poids", a réagi Mark Diethelm, analyste chez Vontobel, dans un commentaire boursier, soulignant que la croissance a pourtant accéléré dans l'ensemble au troisième trimestre, avec une "légère amélioration" sur le continent américain et une croissance "décente", selon lui, dans la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique.

Dans la zone Asie-Pacifique, les ventes en monnaies locales se sont contractées de 2,3 % sur neuf mois, sur fond de "déclin à deux chiffres" du marché de la construction en Chine avec "la faiblesse persistante" de l'immobilier résidentiel, a reconnu le groupe dans le communiqué.

Sika, qui fabrique des colles, mortiers et produits d'isolation pour le bâtiment, a toutefois mis en avant qu'en excluant la Chine, ses ventes dans la région se sont accrues de 7,7 %, notamment sous l'impulsion de la demande pour les infrastructures en Inde.

Hors effets de change, ses ventes ont progressé de 4,1 % sur le continent américain et de 8,3 % dans la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique. Le groupe a expliqué que les vagues de chaleur avaient conduit à un ralentissement "à court terme" en Europe centrale et Europe du Sud, qui a cependant été rattrapé en septembre.

Sika a confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice, visant toujours une progression de ses ventes de 3 % à 6 % hors effets de change.