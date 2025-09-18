AmEx améliore les cartes Platinum avec des avantages annuels de 3 500 $ et augmente les frais de 200 $

American Express AXP.N a dévoilé jeudi les améliorations tant attendues de ses cartes Platinum américaines, ajoutant de nouveaux avantages d'une valeur annuelle de plus de 3 500 dollars tout en augmentant la cotisation annuelle de 200 dollars.

Le renouvellement des cartes reflète une stratégie sur laquelle AmEx s'appuie depuis des années. Misant sur la richesse de sa clientèle, le géant de la carte de crédit ajoute régulièrement des avantages supplémentaires pour justifier ses hausses de cotisation.

Cette décision intervient également alors que des géants financiers tels que Citigroup C.N cherchent à pénétrer dans l'espace des cartes de crédit haut de gamme. Les dirigeants d'AmEx ont toutefois déclaré en juillet que ses racines profondes dans ce segment lui permettraient de devancer ses rivaux .

"Nous pensons que le rafraîchissement devrait servir de vent arrière à long terme pour les résultats financiers", a écrit la maison de courtage William Blair dans une note, avant la mise à jour.

Les cartes Platinum d'AmEx offriront désormais des crédits pour les repas pris par l'intermédiaire du service de réservation de restaurants Resy, les achats chez Lululemon et les abonnements à Uber One, ainsi que des avantages accrus dans le domaine de l'hôtellerie et des divertissements.

"Nous offrons à nos clients une valeur de plus de 3 500 dollars qui est facile d'accès et qui dépasse de loin la cotisation annuelle", a déclaré Howard Grosfield, président du groupe AmEx pour les services aux consommateurs américains, lors d'une interview.

Les analystes estiment que les jeunes générations, qui représentent une part importante des titulaires de cartes AmEx, sont plus à l'aise pour payer les frais de carte de crédit, qu'ils considèrent comme des produits similaires à des abonnements qui apportent de la valeur par le biais de voyages, de repas et de divertissements.

Les titulaires de la carte Platinum Business bénéficieront également de nouveaux crédits pour les achats Dell et Adobe, d'un crédit hôtelier de 600 dollars et de jusqu'à 3 600 dollars de crédits de relevé supplémentaires pour les personnes qui dépensent beaucoup, a déclaré AmEx.

"Nous avons constaté une forte demande pour les avantages liés aux voyages, tels que les surclassements dans les hôtels, les départs tardifs et l'accès aux salons d'aéroport, et nous savons que les titulaires de la carte seront ravis", a déclaré Raymond Joabar, président de groupe des services commerciaux mondiaux.

Les cartes coûteront désormais 895 dollars par an, contre 695 dollars auparavant.