AmEx actualise ses prévisions pour 2025, les clients aisés continuant à dépenser

(Ajoute les commentaires de l'appel d'analystes et le contexte aux paragraphes 9-12) par Manya Saini et Arasu Kannagi Basil

American Express AXP.N a relevé vendredi la limite inférieure de ses prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires pour 2025, car ses clients aisés ont fait fi de l'incertitude économique et ont continué à dépenser avant les fêtes de fin d'année.

Les analystes s'attendent à ce qu'AmEx bénéficie des dépenses des clients à haut revenu, en particulier pour les voyages et les achats de luxe, pendant les vacances de Noël, du Black Friday et du Cyber Monday, car les détaillants les attirent avec des remises.

L'accent mis sur les titulaires de cartes haut de gamme pourrait aider la société de cartes de crédit à faire face à l'incertitude économique tout en s'appropriant une plus grande part des paiements des consommateurs.

AmEx prévoit un bénéfice annuel par action compris entre 15,20 et 15,50 dollars, contre une prévision antérieure de 15 à 15,50 dollars. Le chiffre d'affaires en 2025 devrait augmenter de 9 % à 10 %, contre une prévision antérieure de 8 % à 10 %.

Les actions de la société étaient en hausse de 4,5 % au début des échanges. Elles ont gagné 14 % depuis le début de l'année.

LES DÉPENSES SE MAINTIENNENT

Les consommateurs à revenu élevé continuent de planifier leurs vacances et d'acheter des articles discrétionnaires de grande valeur, ce qui protège AmEx du ralentissement général du secteur des paiements.

"Les dépenses de détail, qui constituent la catégorie de dépenses la plus importante, augmentent en fait à un rythme de 12 %", a déclaré le directeur financier Christophe Le Caillec lors d'une interview accordée à Reuters.

Le chiffre d'affaires d'AmEx a bondi de 11 % pour atteindre le chiffre record de 18,4 milliards de dollars au troisième trimestre. Le bénéfice de 4,14 dollars par action a dépassé les attentes de 4 dollars, selon les estimations compilées par LSEG.

"Je ne vois rien à l'horizon qui puisse indiquer que la facturation va ralentir ou diminuer", a déclaré le directeur général Stephen Squeri aux analystes.

L'ÉLAN DE LA MISE À JOUR DE LA CARTE PLATINUM

Le mois dernier, AmEx a dévoilé les mises à jour tant attendues de ses cartes Platinum américaines, une stratégie sur laquelle elle s'appuie depuis des années pour devancer ses rivaux.

Le directeur général Squeri a déclaré que les premiers résultats dépassaient les attentes. "Les acquisitions de nouveaux comptes Platinum sont deux fois plus importantes qu'avant la mise à jour", a-t-il déclaré.

Alors que certains risques de crédit apparaissent parmi les emprunteurs à faible revenu, les plus grands prêteurs du pays s'accordent à dire que le consommateur américain reste étonnamment résistant.

AmEx est moins exposée au stress, car son activité reste centrée sur les titulaires de cartes ayant les scores FICO les plus élevés, ce qui reflète un risque de crédit minimal.