Ametek prévoit un bénéfice inférieur à ses estimations pour 2026 en raison de l'incertitude entourant les tarifs douaniers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ametek AME.N a prévu mardi un bénéfice 2026 inférieur au point médian des estimations des analystes, l'incertitude tarifaire présentant un risque pour la demande de ses outils industriels, ce qui a fait chuter ses actions de 4% dans les échanges de pré-marché.

La société basée à Berwyn, en Pennsylvanie, prévoit maintenant un bénéfice par action ajusté pour 2026 compris entre 7,87 et 8,07 dollars, dont le point médian est inférieur aux estimations des analystes de 8,01 dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société s'attend à ce que son chiffre d'affaires annuel soit en hausse à un chiffre moyen ou élevé par rapport à l'année dernière.

Dans un contexte de changement de la politique tarifaire de l'administration Trump et de nervosité macroéconomique, les entreprises mettent en œuvre des hausses de prix pour préserver leurs marges, ce qui entraîne un affaiblissement de la demande.

Outre les résultats trimestriels, Ametek a également annoncé l'acquisition de LKC Technologies afin d'étendre ses activités dans le domaine des produits ophtalmiques.

En mai 2025, Ametek a acheté FARO Technologies pour environ 920 millions de dollars afin de renforcer son portefeuille de technologies de précision dans la division des instruments électroniques.

Le bénéfice ajusté d'Ametek a atteint 2,01 dollars par action au cours du trimestre qui s'est achevé le 31 décembre, contre 1,87 dollar l'année précédente.

Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice de 1,94 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires d'Ametek au quatrième trimestre a augmenté pour atteindre environ 2 milliards de dollars, contre 1,76 milliard de dollars un an plus tôt.