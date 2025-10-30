 Aller au contenu principal
Ametek bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels en raison d'une forte demande
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 14:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions du fabricant d'outils industriels Ametek AME.N augmentent de près de 7,5% à environ 197,9 $ avant le marché

** La société s'attend maintenant à ce que le BPA ajusté de 2025 soit compris entre 7,32 et 7,37 dollars, contre 7,06 à 7,20 dollars précédemment

** AME déclare que la forte demande d'outils électromécaniques, en particulier l'unité Paragon Medical, a contribué à augmenter la marge d'exploitation

** BPA ajusté de 1,89 $ au troisième trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 1,76 $ - données compilées par LSEG

** Chiffre d'affaires trimestriel de 1,89 milliard de dollars, contre une estimation de 1,82 milliard de dollars

** A la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 2,2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

AMETEK
197,890 USD NYSE +7,41%
