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Ameriprise Financial recule après la révision à la baisse de son titre par BofA
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 15:57

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 octobre - ** Le titre du gestionnaire de patrimoine Ameriprise Financial AMP.N recule de 3,8 % à 481,80 dollars

** BofA Global Research dégrade la note du titre de “acheter” à “sous-performer”; l'objectif de cours est ramené de 570 à 445 dollars, soit une baisse de 11 % par rapport au dernier cours de clôture

** La société de courtage invoque des difficultés de fidélisation pour justifier cette révision à la baisse, AMP étant confrontée à une accélération des départs d'importantes équipes de conseillers

** BofA prévoit que les effectifs d’AMP connaîtront une tendance négative en 2026, hors acquisition de Huntington Bank, et que les nouveaux actifs nets seront à la traîne par rapport à ceux de LPL Financial LPLA.O et de Raymond James RJF.N en 2027

** Sur 16 sociétés de courtage, 7 attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, 8 “conserver” et 1 “vendre”; objectif de cours médian: 560,50 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, l’action AMP affichait une hausse de 2,1 % depuis le début de l’année

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