American Water Works n'atteint pas ses prévisions de bénéfices trimestriels en raison d'une hausse des dépenses

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American Water Works AWK.N a annoncé mercredi un bénéfice au premier trimestre inférieur aux estimations de Wall Street, en raison de la hausse des coûts pour cette entreprise de distribution d'eau et de traitement des eaux usées.

La croissance du chiffre d'affaires a été contrebalancée par une hausse des dépenses d'exploitation ainsi que par une augmentation des amortissements et des coûts de financement destinés à soutenir son plan d'investissement actuel, a indiqué la société.

* L'action American Water Works a reculé de 1,1 % dans les échanges après la clôture.

* Le bénéficeajusté a reculé à 1,01 dollar par action au cours du trimestre clos le 31 mars, contre 1,02 dollar par action il y a un an.

* Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 1,1 dollar par action.

* La société basée à Camden, dans le New Jersey, a également confirmé ses prévisions de bénéfice ajusté par action pour 2026, comprises entre 6,02 et 6,12 dollars.

* Au début du mois d'avril, American Water Works a annoncé son intention d'investir 134 millions de dollars supplémentaires dans l'amélioration des infrastructures en 2026.

* Son chiffre d'affaires d'exploitation au premier trimestre s'est élevé à 1,21 milliard de dollars, contre 1,14 milliard de dollars un an plus tôt.