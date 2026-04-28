American Tower revoit à la hausse ses prévisions annuelles grâce à une forte demande de location et à l'adoption du cloud

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American Tower AMT.N a revu à la hausse mardi ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2026 après avoir publié de solides résultats pour le premier trimestre, grâce à une forte demande de location de la part des opérateurs de télécommunications, à l'augmentation de la consommation de données mobiles et à l'adoption croissante du cloud.

Les opérateurs mobiles américains intensifient leurs investissements dans les infrastructures afin d'accroître la capacité de leurs réseaux et de répondre à la demande croissante de services Internet haut débit.

« Les moteurs de croissance structurels de notre activité continuent de se renforcer: l'augmentation de la consommation de données mobiles, l'accélération de l'adoption du cloud et l'expansion rapide des charges de travail basées sur l'IA indiquent toutes un investissement soutenu dans des infrastructures numériques de haute qualité », a déclaré le directeur général Steve Vondran.

* American Tower, qui exploite et développe des infrastructures de communications sans fil et de radiodiffusion, loue des espaces à des fournisseurs de services sans fil, ainsi qu'à des diffuseurs de radio et de télévision.

* La société a enregistré un chiffre d'affaires de 2,74 milliards de dollars pour le trimestre clos le 31 mars, contre une estimation des analystes de 2,66 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le bénéfice par action (BPA) d'American Tower s'est établi à 1,84 dollar, contre des estimations de 1,60 dollar.

* Elle prévoit un chiffre d'affaires immobilier total pour l'ensemble de l'année compris entre 10,59 et 10,74 milliards de dollars, en hausse par rapport à ses prévisions antérieures de 10,44 à 10,59 milliards de dollars.

* La société prévoit également que les flux de trésorerie ajustés provenant des opérations (AFFO) par action attribuables à ses actionnaires ordinaires se situeront entre 10,90 et 11,07 dollars, en hausse par rapport à ses prévisions antérieures de 10,78 à 10,95 dollars

* Parmi les principaux clients d'American Tower figurent les géants des télécommunications AT&T T.N , Verizon VZ.N et T-Mobile TMUS.O , qui ont ensemble contribué de manière significative à son segment immobilier par le passé.

* Le chiffre d'affaires du segment immobilier, qui comprend l'activité principale de location de sites, a augmenté de 7,3% pour atteindre 2,67 milliards de dollars au cours du trimestre.