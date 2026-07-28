American Tower en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles

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28 juillet - ** Les actions d'American Tower AMT.N , une société d'investissement immobilier spécialisée dans les infrastructures de communication, progressent de 2,9% à 169,60 dollars en pré-ouverture

** La société revoit à la hausse ses prévisions pour 2026 concernant le chiffre d'affaires immobilier, l'Ebitda ajusté, l'AFFO et l'AFFO par action

** La société table sur une croissance médiane de 4,5% du chiffre d’affaires immobilier total en 2026, supérieure à l’estimation des analystes de 3,7% – données compilées par LSEG

** Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre, à 2,75 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, dépasse les estimations de 2,70 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars; le résultat net du deuxième trimestre a plus que doublé pour atteindre 888 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, l'action a reculé d'environ 5%