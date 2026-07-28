American Tower dépasse les prévisions pour le deuxième trimestre et revoit à la hausse ses perspectives annuelles

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American Tower AMT.N a revu à la hausse mardi ses prévisions pour 2026 après avoir dépassé les estimations des analystes concernant son chiffre d'affaires et son bénéfice du deuxième trimestre, grâce à une forte demande pour ses pylônes de télécommunications et à une activité de location record au sein de sa division de centres de données CoreSite.

Voici quelques détails:

* Le chiffre d'affaires total de la société a progressé de 4,7% pour atteindre 2,75 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin, dépassant ainsi les prévisions des analystes qui s'élevaient à 2,70 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

* Le chiffre d'affaires de l'immobilier, principal segment d'activité de la société, a progressé de 6,3% pour atteindre 2,69 milliards de dollars, dépassant les prévisions de 2,52 milliards de dollars.

* La société a indiqué avoir enregistré une activité de location record au sein de sa division de centres de données CoreSite et a revu à la hausse, pour la deuxième fois cette année, ses prévisions pour l’ensemble de l’année 2026.

* Le directeur général Steve Vondran a déclaré que la forte demande de location sur l’ensemble du portefeuille mondial de tours de la société et l’activité de location record de sa division de centres de données CoreSite avaient contribué à ces résultats et justifié une deuxième révision à la hausse de ses prévisions pour l’ensemble de l’année.

* La société prévoit pour 2026 un AFFO (flux de trésorerie ajustés provenant des opérations) attribuable aux actionnaires ordinaires compris entre 5,14 milliards et 5,22 milliards de dollars, soit entre 11,00 et 11,17 dollars par action.

* American Tower détient, exploite et développe des infrastructures de communications sans fil et de radiodiffusion, en louant des espaces sur ses tours à des opérateurs de réseaux mobiles ainsi qu’à des diffuseurs de radio et de télévision.

* Parmi les principaux clients d’American Tower figurent les géants des télécommunications AT&T T.N , Verizon VZ.N et T-Mobile TMUS.O , qui, ensemble, ont contribué de manière significative à son segment immobilier par le passé.