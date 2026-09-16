 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

American Savings Bank s'envole lors de ses débuts à la Bourse de New York après une introduction en bourse revalorisée à 129 millions de dollars
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 21:56
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

16 septembre - ** Les actions de l'American Savings Bank

ASBH.N , basée à Hawaï, bondissent de 6 % lors de leur entrée en bourse à la NYSE après une introduction en bourse de 128,9 millions de dollars américains

** Le titre s'ouvre à 17 dollars l'action, contre un prix d'introduction de 16 dollars

** Certains actionnaires existants ont cédé environ 8,1 millions d’actions dans le cadre d’une introduction en bourse revue à la hausse , au prix de 16 dollars par action

** ASBH, qui exploite 35 agences et plus de 120 distributeurs automatiques à Hawaï, avait initialement proposé à la vente 7,5 millions d’actions à un prix compris entre 15 et 17 dollars chacune

** Piper Sandler était le seul chef de file, Keefe, Bruyette & Woods était le chef de file principal, tandis que D.A. Davidson et Stephens étaient co-chefs de file

** En 2024, Hawaiian Electric Industries HE.N a cédé une participation de 90 % dans ASBH dans le cadre d’une opération qui a valorisé la banque à 450 millions de dollars

** L'introduction en bourse d'ASBH s'est déroulée sous la supervision du Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC), plutôt que dans le cadre d'un formulaire S-1 traditionnel déposé auprès de la SEC américaine

** ASBH est la deuxième banque américaine cette année à entrer en bourse via une procédure d’introduction en bourse non traditionnelle, après River City Bank RCBC.O , dont l’entrée en bourse le mois dernier s’est déroulée sous la supervision de la Federal Deposit Insurance Corporation

Valeurs associées

HAWAIIAN ELECTR
10,230 USD NYSE +0,10%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
105,51 -2,74%
CAC 40
8 140,59 +0,62%
2CRSI
29,06 +9,25%
SOITEC
139,5 +13,41%
Or
4 260,15 -0,79%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank