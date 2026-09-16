American Savings Bank s'envole lors de ses débuts à la Bourse de New York après une introduction en bourse revalorisée à 129 millions de dollars

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(Actualités)

16 septembre - ** Les actions de l'American Savings Bank

ASBH.N , basée à Hawaï, bondissent de 6 % lors de leur entrée en bourse à la NYSE après une introduction en bourse de 128,9 millions de dollars américains

** Le titre s'ouvre à 17 dollars l'action, contre un prix d'introduction de 16 dollars

** Certains actionnaires existants ont cédé environ 8,1 millions d’actions dans le cadre d’une introduction en bourse revue à la hausse , au prix de 16 dollars par action

** ASBH, qui exploite 35 agences et plus de 120 distributeurs automatiques à Hawaï, avait initialement proposé à la vente 7,5 millions d’actions à un prix compris entre 15 et 17 dollars chacune

** Piper Sandler était le seul chef de file, Keefe, Bruyette & Woods était le chef de file principal, tandis que D.A. Davidson et Stephens étaient co-chefs de file

** En 2024, Hawaiian Electric Industries HE.N a cédé une participation de 90 % dans ASBH dans le cadre d’une opération qui a valorisé la banque à 450 millions de dollars

** L'introduction en bourse d'ASBH s'est déroulée sous la supervision du Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC), plutôt que dans le cadre d'un formulaire S-1 traditionnel déposé auprès de la SEC américaine

** ASBH est la deuxième banque américaine cette année à entrer en bourse via une procédure d’introduction en bourse non traditionnelle, après River City Bank RCBC.O , dont l’entrée en bourse le mois dernier s’est déroulée sous la supervision de la Federal Deposit Insurance Corporation