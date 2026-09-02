American Rheinmetall décroche un contrat auprès de Kongsberg

Le groupe fournira des composants destinés à la tourelle MCT-30 équipant une variante du véhicule de combat amphibie du Corps des Marines américain.

American Rheinmetall annonce avoir obtenu auprès de Kongsberg Defence & Aerospace un contrat d'environ 710 000 dollars pour la fabrication de composants usinés destinés à la tourelle de moyen calibre MCT-30.

Ces pièces équiperont l'ACV-30, la variante véhicule de combat d'infanterie de l'Amphibious Combat Vehicle (ACV) du Corps des Marines des Etats-Unis. Elles seront produites sur les sites de Lapeer et Lansing, dans le Michigan, avec des livraisons prévues en 2026 et 2027.

American Rheinmetall interviendra comme sous-traitant de Kongsberg. Il s'agit du premier contrat attribué par le groupe norvégien aux activités du groupe dans le Michigan, après plusieurs années de collaboration avec son site du Maine dans le cadre du programme CROWS (Common Remotely Operated Weapon Station).

Ce matin, le titre Rheinmetall recule de 0,4% à Francfort tandis que Kongsberg cède 0,7% à Oslo.