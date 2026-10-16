American Metal annonce que la procédure de demande de licence d'exploration minière des fonds marins aux États-Unis avance

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La start-up spécialisée dans l'exploitation minière en eaux profondes American Metal a annoncé vendredi que les autorités réglementaires américaines avaient validé sa demande de licence d'exploration de minéraux stratégiques dans l'océan Pacifique, marquant ainsi une nouvelle étape dans son projet d'exploitation minière des fonds marins .

Voici les détails:

• L’Administration nationale océanique et atmosphérique (NOAA) a validé deux demandes émanant des filiales d’American Metal, SeaX et American Metal Resources, visant à explorer une zone de 104 000 miles carrés (soit 270 000 km²) dans une partie de l’océan Pacifique située en eaux internationales, connue sous le nom de zone Clarion-Clipperton (CCZ).

• Les fonds marins, en particulier dans certaines parties du Pacifique, sont recouverts de roches en forme de pomme de terre appelées “nodules polymétalliques”, riches en nickel, cuivre, cobalt et manganèse.

• La NOAA va désormais mener à bien une étude environnementale, étape indispensable pour qu’American Metal puisse obtenir les licences d’exploration. Ce processus pourrait donner lieu à une audience publique et ne sera peut-être pas finalisé avant l’année prochaine.

• Le permis d’exploration permettrait à l’entreprise d’étudier la CCZ et de déterminer où elle souhaiterait déposer une demande d’exploitation commerciale des nodules.

• L’entreprise avait la possibilité de déposer simultanément des demandes de permis d’exploration et d’exploitation minière commerciale, mais a choisi de ne pas franchir cette étape car elle ne dispose pas encore de données suffisantes sur les fonds marins.

• David Ruddell, directeur général d’American Metal, a déclaré que son objectif était d’obtenir un permis d’exploitation minière commerciale d’ici trois ans.

• Le président américain Donald Trump s’appuie sur une loi de 1980 pour délivrer des permis d’exploitation minière des fonds marins internationaux, ce qui crée un conflit avec l’Autorité internationale des fonds marins, affiliée aux Nations unies.