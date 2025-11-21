American Healthcare REIT chute après une offre d'actions de 389 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 novembre - ** Les actions d'American Healthcare REIT

AHR.N ont baissé de 2,8 % en pré-marché à 47,84 $ après la fixation nocturne du prix de l'offre de suivi ** Le propriétaire de résidences pour personnes âgées et d'établissements de soins qualifiés a annoncé jeudi dernier 8,1 millions d'actions pour un produit brut attendu de ~388,8 millions de dollars

** Le prix de l'offre a été fixé à 48 $, soit 2,5 % de moins que la dernière clôture de l'action à 49,23 $

** AHR, basée à Irvine, en Californie, a conclu un contrat de vente à terme de 18 mois avec le preneur ferme RBC

** Une fois l'accord réglé, elle prévoit d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales, y compris pour d'éventuels investissements ** Au 14 novembre, AHR avait environ 178,2 millions d'actions en circulation, selon le prospectus d'offre ** Une structure devente à terme permet à la FPI de bloquer le prix actuel de l'action et de retarder l'émission de nouvelles actions et la collecte de fonds jusqu'à ce qu'elles soient nécessaires, évitant ainsi une dilution immédiate

** Les actions d'AHR ont légèrement baissé de 0,5 % jeudi, réduisant le gain annuel à 73 %. L'action a atteint un record intrajournalier de 50,80 $ au cours de la séance

** 11 des 12 analystes considèrent AHR comme un "fort achat" ou un "achat", 1 comme un "maintien"; PT médian de 55 $ en hausse par rapport à 47 $ il y a un mois, selon LSEG